Auto impazzita sfonda il parapetto e precipita nel dirupo il video dell'incidente a Salerno

Incidente stradale in via Benedetto Croce a Salerno. Auto sfonda il parapetto e precipita per 10 metri: salvo il conducente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il ritorno dell'auto impazzita. Viareggio, l'auto prima 'impazzisce' e poi rinsavisce [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] benzinazero.wordpress.com/2025/11/13/via… #giornalisti #giornali #cronaca #incidente #scontri #scontristradali #i Vai su X

Furgoncino sfonda il parapetto del ponte e precipita nel vuoto: Franco Orsato muore a 63 anni. Fiat Fiorino distrutto recuperato dal greto del fiume Agno - Tragedia all'alba di oggi, lunedì 20 ottobre: un'auto ha sfondato il parapetto del ponte della Filanda, in via della Resistenza, ed è precipitata sul greto del fiume Agno, a ... Secondo ilgazzettino.it