Latte in polvere Nestlé contaminato | la tossina potrebbe provenire da un’azienda di Wuhan

Le autorità italiane hanno aperto un’indagine dopo aver scoperto che alcuni lotti di latte in polvere Nestlé potrebbero essere contaminati da una tossina. La possibile origine della contaminazione sarebbe un’azienda di Wuhan, dove si produce olio di acido arachidonico, un ingrediente presente nel latte per neonati. Le verifiche sono ancora in corso, ma l’allerta è già scattata tra i produttori e le autorità di sicurezza alimentare.

A Wuhan, città cinese in cui sono stati scoperti nel 2020 i primi casi di Coronavirus, ha sede Cabio Biotech, azienda produttrice di olio di acido arachidonico (ARA), un componente del latte per neonati: è lì che potrebbero essersi contaminati alcuni lotti di latte per neonati, ma le indagini sono ancora in corso.

