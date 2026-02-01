Latte in polvere Nestlé contaminato | la tossina potrebbe provenire da un'azienda di Wuhan

La scoperta di latte in polvere Nestlé potenzialmente contaminato ha fatto scattare l’allarme. Le autorità italiane stanno seguendo con attenzione le indagini, che puntano a capire se la tossina possa essere arrivata dai prodotti di un’azienda cinese di Wuhan. Si indaga su una possibile contaminazione proveniente da Cabio Biotech, specializzata in olio di acido arachidonico, un ingrediente presente nel latte per neonati. Le analisi sono ancora in corso e nessuna conferma ufficiale è arrivata. Nel frattempo, i genitori restano in attesa di

A Wuhan, città cinese in cui sono stati scoperti nel 2020 i primi casi di Coronavirus, ha sede Cabio Biotech, azienda produttrice di olio di acido arachidonico (ARA), un componente del latte per neonati: è lì che potrebbero essersi contaminati alcuni lotti di latte per neonati, ma le indagini sono ancora in corso.

