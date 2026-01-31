Latte in polvere contaminato la tossina arriverebbe da un laboratorio di Wuhan

Da settimane si indaga sulla contaminazione del latte in polvere che ha coinvolto grandi marche internazionali. Nuovi dettagli suggeriscono che la tossina potrebbe provenire da un laboratorio di Wuhan, sollevando dubbi sulla provenienza della contaminazione e sulla catena di controllo. La notizia crea allarme tra i genitori e mette in discussione i controlli sui prodotti destinati ai più piccoli.

Emergono nuovi dettagli sul caso del latte in polvere contaminato che ha coinvolto alcuni dei principali produttori mondiali di alimenti per l’infanzia. Secondo un’inchiesta del Financial Times, l’ingrediente finito in centinaia di prodotti destinati ai neonati proverrebbe da un laboratorio di Wuhan, in Cina, ed è risultato esposto a una tossina potenzialmente pericolosa. Si tratta dell’olio ricco di acido arachidonico (Ara), una sostanza aggiunta alle formule per lattanti per imitare gli acidi grassi presenti nel latte materno. L’olio sarebbe stato contaminato dalla cereulide, una tossina in grado di provocare vomito e diarrea, prima di essere distribuito a stabilimenti produttivi in oltre 65 Paesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Latte in polvere contaminato, la tossina arriverebbe da un laboratorio di Wuhan Approfondimenti su Wuhan Laboratorio Richiamo Nestlé: anche il latte Alfamino per neonati allergici può contenere tossina Nestlé ha annunciato il richiamo del latte Alfamino, una formula destinata a neonati con allergie al latte vaccino e altre allergie alimentari. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Wuhan Laboratorio Argomenti discussi: Francia24: Latte in polvere per neonati contaminato: Lista completa dei Lotti da Evitare – I Cosmetici Francesi in Calo Storico – Meteo Parigi e Milano; Latte in polvere, allerta anche in Svizzera e Belgio; Latte per neonati Nestlé contaminato: 60 Paesi coinvolti, indagini sue due morti sospette; Francia, due neonati morti dopo aver ingerito latte artificiale Guigoz (Nestlè): aperte due inchieste giudiziarie. Latte in polvere contaminato, la tossina proviene da un laboratorio di WuhanSecondo il Financial Times c’è la società biotecnologica quotata a Shanghai, Cabio Biotech, dietro allo scandalo che coinvolge Nestlé, Danone e Lactalis e che ... repubblica.it Latte in polvere contaminato, la tossina arriverebbe da un laboratorio di WuhanEmergono nuovi dettagli sul caso del latte in polvere contaminato che ha coinvolto alcuni dei principali produttori mondiali di alimenti per l’infanzia. thesocialpost.it Latte in polvere contaminato, la scoperta shock - facebook.com facebook Nel focolaio statunitense di botulismo legato al latte artificiale ByHeart emergono i nomi dei fornitori di latte in polvere. L’Fda conferma la contaminazione, ma restano dubbi su origine, responsabilità e possibili altri prodotti coinvolti x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.