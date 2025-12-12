Deve scontare quasi tre anni per diversi reati catturato in città dopo le indagini

Ferraratoday.it | 12 dic 2025

Giovedì 11, a Ferrara, la polizia ha arrestato un uomo condannato a quasi tre anni di reclusione per vari reati. L’arresto è avvenuto a seguito di indagini che hanno portato all’emissione di un ordine di carcerazione da parte dell’autorità giudiziaria.

Giovedì 11, la polizia di Ferrara ha proceduto all’arresto di un individuo destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria per l’espiazione di due anni, otto mesi e undici giorni. L’uomo, già gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

