Don Ravagnani, il prete influencer con 200mila follower, lascia il sacerdozio. Dopo aver trascorso anni sui social, è stato uno dei volti più noti tra i giovani durante la pandemia. Ora dice di aver ritrovato un cuore più libero e autentico, e ha deciso di fare un passo indietro. La sua scelta sorprende molti, che lo avevano seguito come esempio di fede moderna e accessibile.

Era conosciuto come Don Rava, il prete influencer che attraverso i social era stato in grado di raggiungere tanti, soprattutto giovani, durante il periodo della pandemia. Si chiama ancora così, per il momento, sul proprio account Instagram: Don Alberto Ravagnani. Ma, con una decisione sicuramente non facile e ponderata, ha scelto di lasciare il sacerdozio. Era stato ospite anche del podcast di Fedez, Muschio Selvaggio, per parlare dei temi più spinosi della spiritualità e della fede in modo “scanzonato” e leggero senza sottrarsi e rispondendo con il suo stile, noto sicuramente ai più di 280mila folllower su Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Don Ravagnani lascia il sacerdozio, il prete influencer da 200mila follower: “Cuore più libero e vero”

Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio.

Don Alberto Ravagnani, noto come il prete influencer con oltre mezzo milione di follower, ha deciso di lasciare il sacerdozio.

