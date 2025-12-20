Arezzo, 20 dicembre 2025 – . Si è conclusa con uno straordinario successo di creatività l’edizione 2025 del concorso “1 libro in 1 pagina", l’originale sfida lanciata dalla libreria La casa sull’albero di Arezzo. Il progetto, inserito nel percorso pedagogico “ARRIVA L'ESTATE. EVVIVA LEGGIAMO!”, ha spinto gli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Vasari” a superare i confini della lettura tradizionale, trasformando i romanzi estivi in veri e propri compendi grafici dove parole, simboli e immagini si fondono per raccontare atmosfere e personaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lettura si fa arte: l’Istituto Comprensivo “G. Vasari” trionfa al concorso “1 libro in 1 pagina"

