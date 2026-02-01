L'arbitro di Alcaraz-Djokovic ha un annuncio insolito per il pubblico | Non rovinatevi la serata

L'arbitro della finale degli Australian Open ha fatto un annuncio insolito ai tifosi presenti in tribuna. Prima di iniziare il match, ha chiesto di non rovinarsi la serata, invitando gli spettatori a mantenere un comportamento rispettoso. Un gesto che ha sorpreso molti, considerando il clima di tensione che spesso si crea durante queste partite.

