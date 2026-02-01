Roma, 1 febbraio 2026 – Il medico e scrittore Roberto Cerasa dice basta al catastrofismo. In un’intervista, afferma che, nonostante tutto, bisogna cercare di vedere il lato positivo. Sostiene che l’Europa, anche con i suoi difetti, può ancora offrire speranza. Cerasa invita a smettere di credere che tutto sia perduto e a tornare a guardare con fiducia al futuro.

Roma, 1 febbraio 2026 – "La mia tesi è che tutto sommato si può essere ottimisti, anche sull’Europa, brutta, cattiva, inconsistente. Perché abbiamo visto che le grandi difficoltà creano opportunità". Claudio Cerasa, direttore del Foglio, sa di commettere un’eresia dando alle stampe L’antidoto (Silvio Berlusconi Editore), perché in quelle pagine vuole riabilitare due concetti oggi eversivi: l’ottimismo e l’Occidente. Ci vuole coraggio a essere ottimisti oggi? "Il mio è un tentativo di scardinare un ingranaggio perverso, che ti porta a non considerare le cose positive come cose reali. Siamo abituati a essere immersi nella dittatura del catastrofismo e nelle percezioni, quando vediamo una cosa positiva non ci sembra reale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’antidoto al pessimismo, Cerasa: “Basta dittatura del catastrofismo”

La politica rappresenta spesso un esercizio di speranza e ottimismo.

Le notizie che arrivano sui giornali spesso sono tutte negative.

Argomenti discussi: Claudio Cerasa propone il suo 'antidoto' al pessimismo di oggi; L’antidoto al pessimismo, Cerasa: Basta dittatura del catastrofismo; L'epoca del pessimismo di massa: un manifesto per ribellarsi (con i dati). Ecco L'antidoto di Claudio Cerasa; L’antidoto al catastrofismo. Appunti per giornalisti rivoluzionari.

