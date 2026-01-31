L’antidoto al catastrofismo Appunti per giornalisti rivoluzionari

Le notizie che arrivano sui giornali spesso sono tutte negative. Le cattive notizie fanno più ascolti e vendite, mentre le buone vengono ignorate o considerate pubblicità. Questo sistema spinge i giornalisti a concentrarsi solo sul lato triste e drammatico delle cose, lasciando da parte le storie positive. È ora di cambiare rotta e raccontare anche quello che funziona, perché le buone notizie meritano spazio.

Le cattive notizie sono le uniche che fanno notizia. Le buone notizie non sono considerate notizie, ma pubblicità. (Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare, 1964) Il punto da capire, in fondo, è tutto lì. Come si arriva ad alimentare il rancore? Come si arriva ad abbracciare il pessimismo? Come si arriva a immergersi nel catastrofismo? Come si arriva a considerare una notizia come tale solo se questa risponde ai rigidi criteri che definiscono il perimetro dell'allarmismo? L'argomento di questo capitolo riguarda una categoria professionale che nelle società moderne ha un ruolo importante nel decidere se assecondare o meno gli istinti catastrofisti, allarmistici, pessimistici che in modo carsico si intrufolano in ogni fessura della nostra contemporaneità.

