L' anteprima nazionale del film di Albanese girato sul Lago d' Orta sarà ad Omegna

Ad Omegna si prepara l’anteprima nazionale del nuovo film di Antonio Albanese. Il regista e attore sarà presente per presentare “Lavoreremo da grandi”, che uscirà nelle sale il 5 febbraio. La proiezione speciale si terrà al Cinema Sociale il 4 febbraio alle 17.

L'anteprima nazionale del nuovo film di Antonio Albanese, girato sul Lago d'Orta, sarà ad Omegna. “Lavoreremo da grandi”, che uscirà infatti nelle sale italiane il 5 febbraio, sarà presentato in anteprima al Cinema Sociale di Omegna il 4 febbraio alle 17. In sala sarà presente anche Antonio Albanese: i biglietti per l'evento speciale sono andati sold out in poche ore. Le riprese si sono svolte la scorsa estate in alcuni sul Lago d'Orta, in particolare a Orta San Giulio, Pella, San Maurizio d'Opaglio, Miasino e Ameno. Protagonisti del lungometraggio, realizzato con il sostegno di Film Commision Torino Piemonte, sono Antonio Albanese, Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e Niccolò Ferrero.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Il nuovo film di Antonio Albanese, ambientato sul Lago d'Orta, arriverà nelle sale italiane il 5 febbraio 2026.

A Omegna, il Capodanno si celebra in piazza, offrendo un momento di convivialità e musica dal vivo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

