Il nuovo film di Antonio Albanese girato sul Lago d' Orta arriva al cinema
Il nuovo film di Antonio Albanese, ambientato sul Lago d'Orta, arriverà nelle sale italiane il 5 febbraio 2026. Con il titolo provvisorio
Il Lago d'Orta al cinema nel nuovo film di Antonio Albanese."Lavoreremo da grandi" (working title: "Qui non succede niente"), uscirà infatti nelle sale italiane il 5 febbraio 2026 distribuito da PiperFilm, mentre le vendite internazionali saranno curate da PiperPlay.Le riprese si sono svolte la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
