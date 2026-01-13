Il nuovo film di Antonio Albanese girato sul Lago d' Orta arriva al cinema

13 gen 2026

Il nuovo film di Antonio Albanese, ambientato sul Lago d'Orta, arriverà nelle sale italiane il 5 febbraio 2026. Con il titolo provvisorio

Il Lago d'Orta al cinema nel nuovo film di Antonio Albanese."Lavoreremo da grandi" (working title: "Qui non succede niente"), uscirà infatti nelle sale italiane il 5 febbraio 2026 distribuito da PiperFilm, mentre le vendite internazionali saranno curate da PiperPlay.Le riprese si sono svolte la. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

