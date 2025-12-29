Capodanno sul Lago d' Orta | festa e musica in piazza anche a Omegna

A Omegna, il Capodanno si celebra in piazza, offrendo un momento di convivialità e musica dal vivo. L’appuntamento è giovedì 31 dicembre, a partire dalle 23, in largo Cobianchi, vicino al municipio. Un’occasione per trascorrere la notte di fine anno in un’atmosfera tranquilla, con luci sul lago e un semplice intrattenimento all’aperto, nel rispetto delle tradizioni e della comunità locale.

Anche a Omegna il Capodanno si festeggia in piazza.L'appuntamento è dalle 23 di giovedì 31 dicembre in largo Cobianchi, nella zona del municipio, per una notte speciale con musica dal vivo e luci a bordo lago.A intrattenere il pubblico in attesa del countdown ci sarà la cover band Arcadia, che.

