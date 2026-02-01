Fornaciari mette in guardia: le spese legali e tecniche di RetiAmbiente non devono finire sulle tasche dei cittadini. In una nota chiara, l’amministratore dell’azienda chiede che eventuali aumenti dei costi, legati alle prescrizioni regionali, non vengano caricati sui cittadini attraverso le tariffe.

"Tutte le risorse che RetiAmbiente S.p.a. ha già utilizzato e utilizzerà in futuro per spese tecniche e legali e l’incremento dei costi legati alle prescrizioni regionali su chi ricadranno? Speriamo non siano incluse nel piano economico e finanziario e spalmate nei nostri bilanci, con ricaduta sulla tariffazione ai cittadini ". Parole dure ma chiare queste, da parte del sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari il quale le ha scritte in una lettera (protocollo 1924 del 30 gennaio), inviata a tutti i soci, quasi un centinaio di Comuni, del gruppo che, ad esempio, ha assorbito Ascit anni fa. Tutto ciò alla vigilia dell’ assemblea dei soci convocata per domani, lunedì 2 febbraio e in attesa della sentenza del Tar sull’autorizzazione all’ impianto di riciclo di scarti tessili e di prodotti assorbenti per l’igiene della persona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'altolà di Fornaciari: "Le spese legali e tecniche non ricadano sui cittadini"

