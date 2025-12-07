Mugnai | l’alba del giorno dopo Attesa per i contenuti della sentenza L’ipotesi dell’appello e le spese legali

di Luca Amodio AREZZO Entro 90 giorni la Corte d'Assise depositerà la sentenza di assoluzione di Sandro Mugnai. E lì si leggerà perché è stata riconosciuta la legittima difesa all'artigiano di San Polo che, l'Epifania del 2023, ha ucciso a colpi di fucile Gezim Dodoli, il vicino che gli stava distruggendo la casa. Letto il verdetto integrale dei giudici, la procura potrà decidere se fare ricorso, cioè chiedere un nuovo processo in appello, in secondo grado, che in quel caso si svolgerebbe a Firenze. Uno scenario possibile sulla carta, ma che per il momento rimane solo un'ipotesi senza alcun fondamento solido.

