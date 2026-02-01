L’Alma mostra i muscoli E riesce a domare il Moie

L'Alma batte 1-0 il Moie e conquista tre punti importanti. La squadra di Santini ha mostrato carattere e determinazione, fermando gli avversari nel secondo tempo. La gara si sblocca nel finale, quando Gucci trova il gol decisivo al 44’ della ripresa. Il Moie tenta il tutto per tutto, ma non basta.

fano 1 moie 0 ALMA (4-3-3): Santini; Roberti, Fontana, Saponaro, Giacomelli; Pierpaoli, Vagnarelli, Mattioli; Zaccardo (44’ st Innocenti), Gucci, Sartori (31’ st Niang). A disp. Tommasino, Malshi, Moschella, Rovinelli, Fulvi, Sabattini, Palazzi. All. Omiccioli. MOIE VALLESINA: (4-3-1-2): David; Borocci (20’ st Costantini), Gregorini, Mercurio (41’ st Serpicelli), Marini; Nardone (20’ st Sassaroli), Carboni, Cameruccio; Pierpaoli G. (20’ st Mimotti), Lorenzetti, Pieralisi. A disp. Panfoli, Peloni, Druzhbliak, Ahouanan, Paolucci. All. Fabrizi. Arbitro: Ballarò di Pesaro. Reti: 40’ pt Zaccardo, Note: pomeriggio nuvolos, terreno pesante, spettatori 600. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Alma mostra i muscoli. E riesce a domare il Moie Approfondimenti su Moie Alma Alma, Moie nel mirino. Omiccioli: "Guai concedere vantaggi" L’Alma Fano punta dritto sul prossimo match contro il Moie Vallesina, in programma sabato al L’Alma Fano alle prese con il Moie Vallesina. La truppa granata punta al successo pieno Questa sera l’Alma Fano si prepara a scendere in campo contro il Moie Vallesina allo stadio Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Moie Alma Argomenti discussi: Cosa fare durante l'Art City 2026 a Bologna; Bologna si prepara ad Arte Fiera: i numeri della nuova edizione; Come sarà la prossima edizione di Art City 2026: novità, luoghi e artisti; Musica per la Pace, musica per la cura. Torna la rassegna di Musica Insieme in Ateneo — Italiano. Crepuscolaria Dal 6 al 27 febbraio 2026, Bologna accoglie la mostra personale di Elisa Zadi, vincitrice del Contest Arcipelago 2024, a cura di Sandro Malossini, presso Alma Studios. Ritratti e autoritratti che esplorano femminilità, identità e appartenenz - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.