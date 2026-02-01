L’Alma mostra i muscoli E riesce a domare il Moie

Da ilrestodelcarlino.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Alma batte 1-0 il Moie e conquista tre punti importanti. La squadra di Santini ha mostrato carattere e determinazione, fermando gli avversari nel secondo tempo. La gara si sblocca nel finale, quando Gucci trova il gol decisivo al 44’ della ripresa. Il Moie tenta il tutto per tutto, ma non basta.

fano 1 moie 0 ALMA (4-3-3): Santini; Roberti, Fontana, Saponaro, Giacomelli; Pierpaoli, Vagnarelli, Mattioli; Zaccardo (44’ st Innocenti), Gucci, Sartori (31’ st Niang). A disp. Tommasino, Malshi, Moschella, Rovinelli, Fulvi, Sabattini, Palazzi. All. Omiccioli. MOIE VALLESINA: (4-3-1-2): David; Borocci (20’ st Costantini), Gregorini, Mercurio (41’ st Serpicelli), Marini; Nardone (20’ st Sassaroli), Carboni, Cameruccio; Pierpaoli G. (20’ st Mimotti), Lorenzetti, Pieralisi. A disp. Panfoli, Peloni, Druzhbliak, Ahouanan, Paolucci. All. Fabrizi. Arbitro: Ballarò di Pesaro. Reti: 40’ pt Zaccardo, Note: pomeriggio nuvolos, terreno pesante, spettatori 600. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217alma mostra i muscoli e riesce a domare il moie

© Ilrestodelcarlino.it - L’Alma mostra i muscoli. E riesce a domare il Moie

Approfondimenti su Moie Alma

Alma, Moie nel mirino. Omiccioli: "Guai concedere vantaggi"

L’Alma Fano punta dritto sul prossimo match contro il Moie Vallesina, in programma sabato al

L’Alma Fano alle prese con il Moie Vallesina. La truppa granata punta al successo pieno

Questa sera l’Alma Fano si prepara a scendere in campo contro il Moie Vallesina allo stadio

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Moie Alma

Argomenti discussi: Cosa fare durante l'Art City 2026 a Bologna; Bologna si prepara ad Arte Fiera: i numeri della nuova edizione; Come sarà la prossima edizione di Art City 2026: novità, luoghi e artisti; Musica per la Pace, musica per la cura. Torna la rassegna di Musica Insieme in Ateneo — Italiano.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.