L’Alma Fano punta dritto sul prossimo match contro il Moie Vallesina, in programma sabato al

L’Alma Fano ha già messo nel mirino l’avversario di sabato prossimo al "Mancini", il Moie Vallesina che ieri ha ufficializzato in panchina Lorenzo Ciattaglia in sostituzione di Matteo Rossi che torna a dirigere il settore giovanile, col proposito di continuare nella striscia vincente giunta a cinque vittorie. Il regista e capitano della squadra Andrea Omiccioli ieri si è sottoposto ad una risonanza di controllo e visto che già si allena col gruppo da qualche giorno dovrebbe rientrare tra i disponibili per sabato. L’infermeria è quasi vuota: a marcare visita solo Pierpaoli per un problema al ginocchio che però dovrebbe risolversi entro breve tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alma, Moie nel mirino. Omiccioli: "Guai concedere vantaggi"

Approfondimenti su Moie Vallesina

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Moie Vallesina

Argomenti discussi: Alma, Moie nel mirino. Omiccioli: Guai concedere vantaggi; Promozione / Il Moie Vallesina ha scelto Lorenzo Ciattaglia.

Alma, Moie nel mirino. Omiccioli: Guai concedere vantaggiL’Alma Fano ha già messo nel mirino l’avversario di sabato prossimo al Mancini, il Moie Vallesina che ieri ha ufficializzato in panchina Lorenzo Ciattaglia in sostituzione di Matteo Rossi che torna ... ilrestodelcarlino.it

PRIMA SQUADRA - LA CLASSIFICA E I RISULTATI Ecco la classifica del girone A di Promozione dopo la 19ª giornata. La Biagio Nazzaro Chiaravalle è 14ª con 19 punti. Questi i risultati completi: Castelfrettese 2-0 Moie Vallesina, Ostra Calcio 3-0 - facebook.com facebook