Lunano-Alma Fano senza i fuochi d’artificio
0 FANO 0 (4-3-2-1): Andreani; Battistoni, Temellini, Nobili, Beninati; Sema, Zandri (19’ st Germinale), Paradisi; Bosoi (9’ st Pagliardini), Zazzeroni (27’ st Franca), Marta (11’ st Lorenzooni). A disp.Onyekwere, Galletti, Nobili, Bracci, Gostoli. All. Manfredini. ALMA FANO (4-3-3): Santini; Innocenti (19’ st Zaccardo), Fontana, Saponaro, Roberti; Mattioli, Vagnarelli, Pierpaoli; Sabattini (42’ st Niang), Gucci, Sartori. A disp. Sodani, Riggioni, Moschella, Malshi, Cecchini, Rovinelli, Palazzi. All. Omiccioli. Arbitro: Salvatori di Macerata. Note – Pomeriggio soleggiato, terreno buono, spettatori 800 con larga rappresentanza di tifosi fanesi (circa 400). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il big match termina senza gol - 0 la partitissima tra prime della classe che lascia la capolista Lunano a +6 sull’inseguitrice Alma Fano. Scrive youtvrs.it