Il Forte dei Marmi affronta la capolista a Sesto Fiorentino, chiudendo l’anno con una sconfitta per 0-3. Nonostante il risultato, l’allenatore Davide Tedeschi si mostra soddisfatto delle prestazioni della squadra, che mantiene il primo posto in classifica nel campionato regionale Élite. La squadra si prepara ora alle sfide future con l’obiettivo di confermare la propria posizione di vertice.

Regionale Èlite. Il Forte dei Marmi chiude l’anno con lo 0-3 di Sesto Fiorentino, ma Davide Tedeschi è comunque soddisfatto. "Il risultato è fin troppo pesante. Con 8 assenti - spiega - abbiamo fatto un’ottima partita, contro la prima della classe, venendo puniti solo dagli episodi. A metà campionato siamo già quasi salvi". Classifica: Sestese 32; Bellariva e Perignano 28; Affrico 26; Forte dei Marmi 25; Cecina 23; Fucecchio 22; San Giuliano e Pietà 21; Bibbiena 19; Lampo e Lastrigiana 16; Maliseti 14; Ponsacco 13; Casentino 10; Pontassieve 5. Regionale. Il Real Forte Querceta supera 2-1 il Calenzano con Amato e Benassi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Forte crolla sul campo della capolista. Le zebrette chiudono l’anno al comando

Leggi anche: Calcio a 5, il Forlì atteso alla prova più dura: si gioca sul campo della capolista Molinella

Leggi anche: Il titolo Trevifin crolla in borsa dopo un intero anno di forte crescita

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Serie C - Girone C. Il Latina prima illude poi crolla, sul campo della Casertana arriva una sconfitta per 3-1; Serie C, girone C: Potenza stoico ed il Benevento riaggancia 1° posto. Punti d'oro Sorrento, che rimonta Casertana; Il Forte crolla sul campo della capolista. Le zebrette chiudono l’anno al comando.

Il Forte crolla sul campo della capolista. Le zebrette chiudono l’anno al comando - Calcio Juniores Tutti i risultati delle versiliesi dai Nazionali ai Provinciali. msn.com