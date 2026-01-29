Codice della strada la Consulta | guida dopo la droga punibile solo se crea pericolo

La Corte costituzionale ha deciso che guidare sotto l’effetto di droga può essere punito solo se si dimostra che la condizione ha creato un pericolo per la sicurezza stradale. La sentenza chiarisce che non basta essere positivi alla droga, bisogna anche aver messo in rischio gli altri utenti della strada. La nuova interpretazione dell’articolo 187 del codice della strada cambia molto rispetto al passato, limitando le sanzioni ai casi più gravi.

La nuova formulazione dell'articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 10 del 2026, depositata oggi. Tre giudici di merito avevano espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell'articolo 187 operata nel 2024. Sino a quel momento la norma puniva chi guidava "in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto" sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

