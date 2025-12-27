Anche la sicurezza sulle strade, nelle aree di sosta e sui treni, è stata al centro dei controlli disposti dalla polizia di Stato nella settimana di Natale. La Sottosezione Polizia Stradale di Verona Sud e la Sezione di Verona hanno messo in campo, in questo periodo di festività, una serie di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Alcol e droga al volante, pirati della strada, merce rubata: gli interventi della Polstrada sotto le feste

Leggi anche: Terni, serata movimentata: 42 sanzioni al Codice della Strada e tre patenti ritirate per guida sotto l’effetto di alcol o droga

Leggi anche: Alcol e droga al volante: nove denunce

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Alcol e droga al volante: nove denunce - Garantire la sicurezza del territorio attraverso un lavoro mirato, organizzato e messo in campo con notevole impiego di personale. lanazione.it

Alcol e droga al volante o in moto. I simulatori arrivano nelle scuole per mettere in guardia i ragazzi - Appositi simulatori funzionanti con occhiali e realtà virtuale per far toccare con mano, ma in maniera protetta, agli studenti gli effetti dell’alcol e della droga: senso di smarrimento, scarso ... ilgiorno.it

Terni, al volante con alcol e droga: saltano tre patenti, oltre quaranta multe per divieto di sosta - Le pattuglie con tanto di infermiera della polizia di Stato arrivata da Perugia si piazzano nelle vie di accesso al centro per verificare le condizioni psico- ilmessaggero.it

https://veratv.it/articoli/id-68706/macerata---alcol-e-droga-alla-guida--quattro-denunce-durante-le-festivita - facebook.com facebook

Undici denunciati a Monreale, guidavano sotto l'effetto di droga o alcol. Due giovani avevano una mazza ferrata e un coltello x.com