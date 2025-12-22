Genova gruppo di scout si perde durante un' escursione i vigili del fuoco li salvano nella notte col gps
Raggiunti sulle alture anche da due ambulanze, i sei adolescenti sono stati portati al pronto soccorso del San Martino: sono tutti in buone condizioni Paura per sei scout che nel tardo pomeriggio di ieri ha chiamato il 112 dopo che è calato il buio durante un'escursione sul monte Fasce, nel l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Si perde durante un'escursione sul lago di Bolsena, 84enne ritrovato dai vigili del fuoco
Leggi anche: Si perde nella fitta vegetazione, recuperato dai vigili del fuoco
Gruppo di scout si perde sul monte Fasce, salvato dai vigili del fuoco.
Gruppo di scout si perde sul monte Fasce, salvato dai vigili del fuoco - Raggiunti ad Apparizione anche da due ambulanze, i giovani sono stati portati al pronto soccorso del San Martino per controlli di routine ... primocanale.it
Genova Porto Antico, sfilata Gruppo storico sogni d'oro a tutti! - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.