Genova gruppo di scout si perde durante un' escursione i vigili del fuoco li salvano nella notte col gps

Raggiunti sulle alture anche da due ambulanze, i sei adolescenti sono stati portati al pronto soccorso del San Martino: sono tutti in buone condizioni Paura per sei scout che nel tardo pomeriggio di ieri ha chiamato il 112 dopo che è calato il buio durante un'escursione sul monte Fasce, nel l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

