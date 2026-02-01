L’agente segreto sguardo identitario e cinefilo sulla dittatura militare brasiliana

Titolo: L’agente segreto Titolo originale: O agente secreto Regia: Kleber Mendonça Filho Paese di produzione anno durata: Brasile 2025 160 min. Sceneggiatura: Kleber Mendonça Filho Fotografia: Evgenia Alexandrova Montaggio: Matheus Farias, Eduardo Serrano Suono: Mateus Alves, Tomaz Alves Souza Cast: Wagner Moura, Udo Kier, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Alice Carvalho, Thomas Aquino, Isabél Zuaa, Suzy Lopes Produzione: arte France Cinéma, Black Rabbit Media, CinemaScópio Produções, Itapoan Distribuzione: Minerva Pictures con Filmclub Distribuzione Programmazione: Lo Schermo Bianco (Lab80), UCI Cinemas Orio Trailer: https:www.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Brasile Dittatura

Ecco dieci film fondamentali che esplorano il tema della dittatura e della resistenza, offrendo uno sguardo sulle dinamiche di oppressione e coraggio.

L'agente segreto, diretto da Kleber Mendonça e interpretato da Wagner Moura, è un thriller politico che utilizza la memoria come elemento principale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Brasile Dittatura

Argomenti discussi: L'agente segreto è il film più sorprendente degli Oscar 2026 (e Chalamet deve tremare); L’agente segreto, recensione: un thriller politico sulla memoria; L'agente segreto. La recensione del film; La recensione di L'agente segreto.

L’agente segreto, sguardo identitario e cinefilo sulla dittatura militare brasilianaBrasile, 1977. Marcelo, un esperto di tecnologia sulla quarantina, è in fuga. Arriva a Recife durante la settimana del carnevale, sperando di ricongiungersi con suo figlio, ma si rende presto conto ch ... bergamonews.it

L'agente segreto è il film più sorprendente degli Oscar 2026 (e Chalamet deve tremare)Il protagonista Wagner Moura è uno sfidante di tutto rispetto nella corsa alla statuetta. Il thriller, diretto da Kleber Mendonça Filho, arriva in Italia il 29 gennaio ... vanityfair.it

L'AGENTE SEGRETO Palma d’Oro per la Miglior Regia e Miglior Attore Protagonista a Cannes 3 candidature ai Golden Globe Awards Shortlist agli Oscar come Miglior Film Internazionale e Miglior Casting Brasile, 1977. In piena dittatura militare p - facebook.com facebook

Nominato a 4 premi Oscar tra cui Miglior Film e Miglior Attore Protagonista, è al cinema L'agente segreto, il pregevole film brasiliano di Kleber Mendonça Filho x.com