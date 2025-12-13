10 film fondamentali sulla dittatura e su come resisterle a partire da L' Agente Segreto

Ecco dieci film fondamentali che esplorano il tema della dittatura e della resistenza, offrendo uno sguardo sulle dinamiche di oppressione e coraggio. Tra questi,

Io sono ancora qui e L' Agente Segreto, il primo premio Oscar 2025 e il secondo attuale candidato ai Golden Globe 2026, sono due film sulla dittatura capaci di collegare chi li guarda con il passato, mostrando dei momenti segnati dall'oppressione, dalla violenza, dal controllo arbitrario e dall'abuso di potere più sfrenato, senza dimenticare che la resistenza e la lotta contro questo stato di cose possono apparire nei luoghi e nei modi più inaspettati. In entrambi i casi, un risultato del genere si deve non solo al livello artistico delle opere, alla dedizione verso i risultati e al coraggio di cui sono intrise le storie che raccontano, ma anche al fatto che nascono nella realtà, senza paura di mostrare dei momenti dolorosi.

