L' agente segreto recensione | la memoria come cinema totale

L'agente segreto, diretto da Kleber Mendonça e interpretato da Wagner Moura, è un thriller politico che utilizza la memoria come elemento principale. Il film si distingue per uno stile sobrio e riflessivo, dimostrando come il cinema possa ancora offrire narrazioni profonde e coinvolgenti. Un'opera che invita a riflettere sui temi della memoria e della verità, mantenendo un tono pacato e preciso.

Kleber Mendonça dirige un grande Wagner Moura in un pacato thriller politico, dimostrando quanto l'arte cinematografica possa essere (ancora) vitale. In sala dal 29 gennaio. L'agente segreto diretto e scritto da Kleber Mendonça è un film gigantesco. Potremmo anche fermarci al folgorante inizio (forse, tra i migliori visti di recente), che asciuga il tempo come lo asciugava Sergio Leone in C'era una volta il West. Paragone ingombrante, ma nemmeno poi tanto: vedere per credere. Scena, testo, contesto. Dieci minuti in cui c'è già tutto. Un cinema assoluto, costruito senza transizioni, anzi allungato verso un umore sempre diverso, rivelandosi in tutta la sua potenza (modulato anche alla vibrante colonna sonora di Mateus Alves e Tomaz Alves Souza). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'agente segreto, recensione: la memoria come cinema totale Leggi anche: Recensione del segreto agente: thriller brasiliano coinvolgente che sfida le aspettative Golden Globe: la notte d’oro di Anderson, Chalamet, Hamnet e L’agente segreto

I Golden Globe di quest’anno hanno visto trionfi significativi per Anderson, Chalamet, Hamnet e L’agente segreto. La cerimonia ha premiato anche Jessie Buckley, Rose Byrne e altri talenti, segnando record e riconoscimenti importanti nel mondo dello spettacolo. Un’edizione che ha confermato l’importanza di queste manifestazioni nel valorizzare le eccellenze del cinema e della televisione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. L'agente segreto, recensione: la memoria come cinema totale - Kleber Mendonça dirige un grande Wagner Moura ne L'agente segreto, un pacato thriller politico che dimostra quanto l'arte cinematografica possa essere (ancora) vitale. movieplayer.it

"L' Agente Segreto" sta chiamando... .. Dal regista visionario Kleber Mendonça Filho, arriva solo al cinema dal 29 gennaio il thriller più atteso dell'anno, pluripremiato a Cannes, ai Golden Globes e candidato agli Oscar, pronto a tenervi in - facebook.com facebook

Un protagonista che "rappresenta un'esperienza collettiva di quello che molti brasiliani hanno vissuto durante la dittatura". Wagner Moura descrive così il suo personaggio ne L'Agente Segreto di Kleber Mendonça Filho, fresco di Golden Globe. #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.