L' agente aggredito è Alessandro Calista

Un agente del reparto mobile di Padova, Alessandro Calista, è stato aggredito ieri durante una manifestazione a Torino. Era tra i partecipanti quando un gruppo di incappucciati lo ha circondato, colpendolo con calci e tre martellate. L’agente è stato buttato a terra e ha riportato ferite serie. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di identificare gli aggressori.

9.00 Si chiama Allesandro Calista, l'agente del reparto mobile di Padova che ieri a Torino è stato accerchiato, isolato, buttato a terra preso a calci in testa, colpito con tre martellate da un gruppo di incappucciati partecipanti alla manifestazione per Askatasuna.Ha 29 anni,è sposato,ha un bimbo,è di Pescara. E' ferito, ricoverato in ospedale. "Il collega ha avuto ferite alle costole e al polpaccio.C'era anche una chiave inglese che nell'aggressione è caduta. Stanno cercando il morto", ha detto il segretario Fsp Polizia, Griesi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Argomenti discussi: Chi è il poliziotto aggredito a Torino: sposato e padre, è ferito; Corteo per Askatasuna: accerchiato e colpito con calci e pugni e un martello: ecco chi è il poliziotto aggredito dagli antagonisti; Torino, guerriglia al corteo pro Askatasuna. Incendi e feriti. Martellate, calci e pugni ad agente - Il VIDEO del poliziotto accerchiato e brutalmente picchiato; Askatasuna, Piantedosi sente l’agente aggredito e ferito a Torino.

