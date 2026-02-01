L’Agenda QN Ecco 365 giorni di buone notizie
Domani i lettori de La Nazione potranno mettere le mani sull’Agenda QN “365 giorni di buone notizie”. Basta comprare il giornale in edicola e riceveranno in regalo un calendario pieno di storie positive da sfogliare tutto l’anno. Un modo semplice per iniziare la giornata con un sorriso e qualche buona notizia.
Un appuntamento da non perdere con un’altra iniziativa de La Nazione. Domani, acquistando in edicola il giornale i nostri lettori riceveranno in regalo l’ Agenda QN “365 giorni di buone notizie”. Questa non è una semplice agenda, ma un invito a prendersi cura di sé. È stata pensata per accompagnarvi per tutto il 2026, in un formato pratico (14x19 cm), l’agenda offre tutto lo spazio di cui avete bisogno: pagine intere dedicate ai giorni feriali e spazi accorpati per il weekend, perfetti per pianificare anche i momenti di relax. Il percorso inizia a febbraio 2026 e accompagna fino a febbraio 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it
