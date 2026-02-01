Agenda QN in regalo domani ai lettori Gratis ’365 giorni di buone notizie’

Domani i lettori de La Nazione potranno portare a casa un regalo speciale. Con l’acquisto del giornale in edicola, riceveranno gratis l’Agenda QN “365 giorni di buone notizie”. Un modo per iniziare la settimana con positività e aggiornamenti utili, senza spendere nulla.

Un appuntamento da non perdere con un’altra iniziativa de La Nazione. Domani, lunedì, acquistando in edicola il giornale i nostri lettori riceveranno in regalo l’ Agenda QN “365 giorni di buone notizie”. Questa non è una semplice agenda, ma un invito a prendersi cura di sé. È stata pensata per accompagnare i lettori, famiglie, amici per tutto il 2026, in un formato pratico (14 x 19 centimetri), l’agenda offre tutto lo spazio di cui avete bisogno: pagine intere dedicate ai giorni feriali e spazi accorpati per il weekend, perfetti per pianificare anche i momenti di relax. Il percorso inizia in questo mese di febbraio e ci accompagnerà fino a febbraio dell’anno prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

