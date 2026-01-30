Lunedì 2 febbraio arriva in edicola l’agenda di Qn il Resto del Carlino intitolata “365 giorni di buone notizie”. Chi acquista il giornale potrà trovare come regalo questa agenda, pensata per raccontare ogni giorno qualcosa di positivo. La consegna avverrà nella settimana successiva, a partire da quella del 2 febbraio.

Bologna, 30 gennaio 2026 – Lunedì 2 febbraio, acquistando in edicola la vostra copia de il Resto del Carlino, troverete ad attendervi un regalo pensato per voi: l’Agenda QN "365 giorni di buone notizie". Questa non è una semplice agenda, ma un invito a prendersi cura di sé. È stata pensata per accompagnarvi per tutto il 2026, in un formato pratico (14x19 cm), l'agenda offre tutto lo spazio di cui avete bisogno: pagine intere dedicate ai giorni feriali e spazi accorpati per il weekend, perfetti per pianificare i vostri momenti di relax. Il percorso inizia a febbraio 2026 e vi accompagna fino a febbraio 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva in edicola l’agenda di Qn-il Resto del Carlino ‘365 giorni di buone notizie’: ecco quando

Leonardo Maria Del Vecchio ha acquisito la maggioranza del gruppo editoriale che comprende i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e QN.

