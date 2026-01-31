Africa Eco Race Schiumarini perseguitato dalla sfortuna | un nuovo guasto rallenta il pilota forlivese

Andrea Schiumarini e Maurizio Gerini sono di nuovo rallentati dall’ennesimo guasto durante l’Africa Eco Race. Il pilota forlivese si trova a dover affrontare un’altra giornata difficile, con problemi tecnici che lo fermano in mezzo al deserto. La sfortuna non dà tregua a questa coppia, e le difficoltà si accumulano ad ogni passo.

Schiumarini è noto per il suo carattere sempre positivo, nonostante gli imprevisti, e approfitterà della giornata di riposo per impostare una nuova visione di questa Africa Eco Race 2026 Andrea Schiumarini e Maurizio Gerini continuano ad esser perseguitati dalla sfortuna all’Africa Eco Race. Dopo esser stati rallentati da giovedì da un guasto ad un ammortizzatore, venerdì hanno dovuto affrontare un altro problema meccanico nel corso della lunga tappa che prevedeva 300 chilometri di trasferimento e quasi 400 di speciale. “E' stata una giornata lunga, condizionata dalla rottura di un piccolo tubo di trasporto dell'olio dell’idroguida che ci ha obbligato a fermarci per riparare, perdendo così un'ora e mezza - racconta il pilota forlivese -.🔗 Leggi su Forlitoday.it

