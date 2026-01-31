Africa Eco Race | Gallas vola a 118 km h! Finisce il Marocco ora la Mauritania

La quinta tappa dell’Africa Eco Race si conclude in Marocco e si apre la strada verso la Mauritania. Gallas ha raggiunto i 118 kmh, mentre i concorrenti si preparano a attraversare il deserto e le piste più dure. La corsa si fa sempre più impegnativa, e i piloti sanno che il vero banco di prova comincia ora.

La quinta tappa dell’Africa Eco Race segna la fine dell’avventura in Marocco e l’ingresso nella tanto attesa fase mauritana del rally. Dopo una speciale velocissima, il rally affronta ora la giornata di riposo a Dakhla, prima delle cinque tappe nel deserto della Mauritania, al via da domenica 1 febbraio. La speciale di oggi è stata dominata dal tedesco Kevin Gallas, che conquista la sua prima vittoria all’Africa Eco Race in sella alla Yamaha, viaggiando a una media impressionante di 118 kmh, pur nel rispetto del regolamento che limita la velocità massima delle moto a 150 kmh. Una tappa rapidissima, dove le bicilindriche hanno potuto scaricare a terra tutta la loro potenza, soprattutto nei tratti più scorrevoli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Africa Eco Race: Gallas vola a 118 km/h! Finisce il Marocco, ora la Mauritania Approfondimenti su Africa Eco Race Africa Eco Race, si entra nel deserto: la prima vera speciale in Marocco L’Africa Eco Race ha iniziato a muoversi nel deserto del Marocco. Africa Eco Race, Schiumarini perde più di un'ora per colpa di un ammortizzatore: "La gara è ancora lunga" Andrea Schiumarini ha subito un guasto all’ammortizzatore durante la quarta tappa dell’Africa Eco Race. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Africa Eco Race: Gallas vola a 118 km/h! Finisce il Marocco, ora la Mauritania Ultime notizie su Africa Eco Race Argomenti discussi: Africa Eco Race: Gallas si prende lo Stage 5, Lepan leader della generale; Africa Eco Race 2026: si parte; Africa Eco Race 2026, la prepartenza; La terza tappa dell’Africa Eco Race è dell’agente Thomas Marini. Africa Eco Race, Schiumarini perseguitato dalla sfortuna: un nuovo guasto rallenta il pilota forliveseSchiumarini è noto per il suo carattere sempre positivo, nonostante gli imprevisti, e approfitterà della giornata di riposo per impostare una nuova visione di questa Africa Eco Race 2026 ... forlitoday.it Alessandro Botturi apre la Africa Eco Race con una vittoria, Cerutti ai piedi del podioIn Marocco si è aperta la Africa Eco Race, prestigioso rally raid che ci terrà compagnia nella parte conclusiva del mese di gennaio e nelle battute ... oasport.it AFRICA ECO RACE Terza posizione per il sammarinese Thomas Marini #30 nella quinta tappa dell'Africa Eco Race, l'ultima prima del giorno di riposo: i distacchi, tra le moto, restano minimi. La frazione la vince il tedesco Gallas, il francese Lepan resta in vetta - facebook.com facebook Aprilia Tuareg Rally protagonista all'Africa Eco Race. Cerutti vince la quarta tappa e conquista la leadership della gara #ANSAmotori #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.