Aeroporto ancora da record | nel 2025 un milione e 600 mila passeggeri
Nel 2025, il Trieste Airport ha raggiunto un nuovo record di traffico passeggeri, superando la soglia di 1,65 milioni. Questa crescita rappresenta il miglior risultato mai registrato nella storia dello scalo di Ronchi, confermando l’importanza crescente del aeroporto per la regione del Friuli Venezia Giulia. Un dato che riflette l’aumento costante delle attività e dell’afflusso di viaggiatori nel contesto aeroportuale locale.
Ancora un record per il Trieste Airport. Secondo una nota diffusa nel pomeriggio di oggi 13 gennaio, nel 2025 lo scalo di Ronchi ha visto il passaggio di oltre un milione e 650 mila passeggeri, “miglior risultato di sempre” nella storia dell’aeroporto del Friuli Venezia Giulia. Un dato che, si. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
