Record storico per l' aeroporto d' Abruzzo | superato il milione di passeggeri

L’Aeroporto d’Abruzzo ha raggiunto un importante traguardo nel 2025, con oltre 1.150.000 passeggeri registrati. Questo risultato rappresenta un incremento di circa 300.000 passaggi rispetto all’anno precedente, confermando il crescente interesse per le destinazioni e i servizi della struttura. Un dato che testimonia la costante crescita del settore aeroportuale nella regione e l’importanza del porto aereo per il territorio abruzzese.

Il 2025 si chiude con un traguardo storico per l’Aeroporto d’Abruzzo: 1.150.000 passeggeri, quasi 300 mila in più rispetto all’anno precedente. Numeri che superano ogni previsione e segnano un passo importante per lo sviluppo dell’intera regione.“Questi risultati sono frutto di un lavoro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Record storico per l'aeroporto d'Abruzzo: superato il milione di passeggeri Leggi anche: L'aeroporto d'Abruzzo festeggia: superato il record di 1 milione di passeggeri Leggi anche: L'aeroporto d'Abruzzo vola sempre più in alto: a ottobre già superato il record annuale di passeggeri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L'aeroporto di Fiumicino supera il record storico di 50 milioni passeggeri in un anno; Catullo supera quota 4 milioni di passeggeri: record storico per l’aeroporto di Verona; Aeroporto di Roma Fiumicino: record storico di oltre 50 milioni di passeggeri; Fiumicino, record storico di passeggeri: superati i 50 milioni. L'aeroporto di Torino supera per la prima volta 5 milioni di passeggeri - L'Aeroporto di Torino chiude il 2025 raggiungendo un record storico e archiviando il suo miglior anno di sempre. ansa.it

Nuovo record per l’aeroporto di Torino: supera per la prima volta i 5 milioni di passeggeri - TORINO – Un record storico chiude il 2025 dell’aeroporto di Torino: cinque milioni di passeggeri in un anno, archiviando il suo miglior anno di sempre. quotidianopiemontese.it

Genova, record storico di passeggeri al Cristoforo Colombo - L’aeroporto ligure ha superato gli oltre 1,5 mln di passeggeri movimentati che furono registrati nel 2019. msn.com

Un record storico chiude il 2025 dell’aeroporto di #torino - facebook.com facebook

Neri Parenti è lo storico regista delle commedie natalizie milionarie con Boldi-De Sica. “Buen camino” di Checco Zalone è stato maltrattato dalla critica, ma ha fatto il record d’incassi di Natale. "È sempre successo. Critico e spettatore fanno due mestieri diversi. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.