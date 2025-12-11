Incidente sulla tangenziale 35enne sbalzato dal cavalcavia | è grave

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 11 dicembre, si è verificato un grave incidente sulla tangenziale di Parma, all’altezza del Cornocchio, in direzione strada Baganzola. Un uomo di 35 anni è stato sbalzato dal cavalcavia, creando preoccupazione per le sue condizioni di salute. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 11 dicembre, sulla tangenziale Parma, all’altezza del Cornocchio, in direzione strada Baganzola. Per cause ancora da chiarire, dopo un tamponamento che avrebbe coinvolto più veicoli, un'auto con a bordo un ragazzo sulla trentina è stata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

