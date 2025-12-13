Ancora grave il 30enne precipitato dal cavalcavia a Baganzola

Un giovane di 30 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal cavalcavia della tangenziale Nord a Baganzola. L'incidente, avvenuto giovedì sera, ha suscitato grande preoccupazione e mobilitazione delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire.

Versa ancora in gravi condizioni il 30enne che giovedì sera è precipitato dal cavalcavia della tangenziale Nord. Si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma: nel tardo pomeriggio di giovedì 11 dicembre, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal. Parmatoday.it È ancora grave il 30enne precipitato dal cavalcavia della tangenziale Nord - È ancora grave il 30enne che giovedì sera è precipitato dal cavalcavia della tangenziale Nord. gazzettadiparma.it

