Terme sopralluogo alla Torretta | le condizioni dello stabilimento

Un sopralluogo è stato effettuato alla Torretta, stabilimento situato a Montecatini Terme, per valutare le sue condizioni. La visita, richiesta dal presidente della commissione consiliare per il controllo delle partecipate, Edoardo Fanucci, mira a fare luce sullo stato attuale dell’impianto e sulle eventuali criticità presenti.

Montecatini Terme, 13 dicembre 2025 - In quali condizioni versa lo stabilimento Torretta? È questa la domanda che arriva dal presidente della commissione consiliare per il controllo della società partecipate, Edoardo Fanucci. È fissato per venerdì 19 dicembre, alle 14, un sopralluogo dell’organismo di controllo nell’edificio termale, da tempo dismesso. La Torretta, come tutti gli immobili dell’azienda, è stata inserita nelle previsioni di vendita della società, nell’ambito della procedura di concordato preventivo in continuità. Per decenni, questa struttura ha funzionato come un luogo piacevole dove effettuare la terapia idropinica nel pomeriggio e ascoltare concerti o conferenze culturali di un certo valore. Lanazione.it

