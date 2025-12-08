Torna a tremare la terra | scossa di terremoto al largo della costa

Una scossa di terremoto si è verificata al largo della costa romagnola, facendo riprendere preoccupazioni e attenzione nella regione. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ha registrato l'evento lunedì sera alle 20, segnalando un movimento sismico che ha destato interesse e allerta tra la popolazione locale.

Scossa di terremoto al largo della costa romagnola. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ha registrato lunedì sera alle 20.28 un movimento tellurico di magnitudo 3.2 Richter. Il terremoto si è sviluppato ad una profondità di 10 chilometri. Non si registrano danni a cose. Pochi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

