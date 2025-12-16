Monreale concerto di Natale al Santuario del Crocifisso | omaggio al Maestro Lo Bue

Il 16 dicembre alle 19:30, il Santuario del SS. Crocifisso di Monreale ospiterà un concerto di Natale dedicato al Maestro Lo Bue. Un evento che unirà musica, spiritualità e ricordo, celebrando l'importanza della figura del compositore e offrendo un momento di riflessione e devozione per la comunità locale.

Monreale – Sarà una serata di musica, devozione e memoria quella in programma stasera 16 dicembre alle ore 19:30 presso il Santuario del SS. Salvatore Crocifisso alla Collegiata, dove si svolgerà il Concerto di Natale organizzato dalla Confraternita del SS. Salvatore Crocifisso in collaborazione con l'Associazione Musicale "Guglielmo II" di Monreale diretta dal Maestro Giovanni.

Concerto di Natale Teatro Imperia Monreale Voce Marianna Cosentino Basso Silvio Natoli Piano Joe Cosentino - facebook.com facebook

