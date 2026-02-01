La partita tra Sangiovannese e Baldaccio Bruni finisce 0-0. La Sangiovannese conclude in dieci uomini dopo l’espulsione di Borri a dieci minuti dalla fine. La gara si gioca senza reti, con i padroni di casa che non riescono a trovare il gol e si vedono costretti a lottare con un uomo in meno negli ultimi minuti.

Arezzo, 01 febbraio 2026 – Termina senza reti la sfida tra Baldaccio Bruni e Sangiovannese, con gli azzurri che chiudono la partita in dieci uomini a causa dell’espulsione di Borri, arrivata a dieci minuti dal termine. Un pareggio che, tutto sommato, soddisfa la formazione guidata dal Marzocco, che ha mostrato carattere, solidità difensiva e buona organizzazione anche in inferiorità numerica. La prima frazione è contraddistinta da un predominio territoriale alternato, con la Sangiovannese che si fa vedere con sprazzi di buon gioco e l’esperienza della Baldaccio Bruni a bilanciare la contesa. La prima occasione degna di nota arriva all’11’, quando Mariotti si libera al tiro da buona posizione, ma il suo mancino termina sull’esterno della rete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Sangiovannese pareggia 0-0 con la Baldaccio Bruni: espulsione di Borri condiziona il finale

