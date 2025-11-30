Eccellenza | le aretine impegnate nella dodicesima giornata del torneo Scontro salvezza per la Baldaccio Bruni Sangiovannese Sansovino e Castiglionese | tocca a voi

Dodicesimo turno del campionato di Eccellenza che per la Sangiovannese si traduce nella trasferta di Signa in quella che è di fatto una partita da non fallire. Gli azzurri (nella foto Lorenzoni), infatti con i loro 16 punti inseguono a due lunghezze di distanza il primo posto utile sul trenino playoff. Tradotto servono questo pomeriggio i tre punti per ripartire di slancio alla formazione di Stefano Calderini soprattutto contro un Signa che staziona nei bassifondi della classifica con 11 punti all’attivo che valgono al momento il quinultimo posto nella graduatoria del girone B di Eccellenza. Intanto ieri pomeriggio il Certaldo, fanalino di coda, è caduto in casa nell’anticipo di campionato contro il Grassina che si è imposto per 2-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

