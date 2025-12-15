Il Certaldo si illude Ma il finale è una beffa Passa la Baldaccio Bruni
Il Certaldo spera in una vittoria, ma il finale si rivela una delusione. La Baldaccio Bruni si impone sul campo, lasciando i padroni di casa con l’amaro in bocca. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, si conclude con un risultato che sorprende e delude le aspettative del team locale.
CERTALDO BALDACCIO BRUNI. CERTALDO: Gasparri (nella foto), Piochi, Innocenti, Alfani, Pinzani (10' Cicali T.), Guarino, Ciappi M., Aguedo, Pareggi, Calosi, Cianciolo F. (85' Cesarano). A disp. Cicali S., Bacciottini, Benedetti, Lazar, Tinacci, Tanganelli. All. Gangoni.. BALDACCIO BRUNI: Manzari, Beers, Monini (78' Bricca), Gorini Gia., Giorni, Beretti, Del Siena (55' Magi), Giovagnini, Sbardella, Mariotti, Bartoccini. A disp. Vaccarecci, Piccinelli, Niccolini, Bartolini, Borgogni, Zanchi, Goretti. All. Battistini.. Arbitro: Gippetto di Reggio Emilia.. Reti: 74' Calosi, 85' Giorni, 93' Giovagnini.
NAPOLI-CERTALDO: LE PAGELLE BRILLANTI MILINKOVIC SAVIC SV Ogni partita sempre peggio, non ha mai un cazzo da fare se non giocare con i piedi. Così nullafacente che si scoccia anche di buttarsi a terra sul gol. Giusto illudere i tifosi arrivati da Croto