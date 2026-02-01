La Samb si prende un punticino Contro il Carpi finisce senza reti

La Samb e il Carpi chiudono a reti inviolate nel match di oggi. La partita si è giocata senza grandi emozioni e con poche occasioni da gol, lasciando entrambe le squadre a metà classifica. La Samb non riesce a trovare la via della rete, anche se ha mostrato volontà di attaccare, mentre il Carpi si difende bene e si porta a casa un punto che serve a poco. La partita è stata caratterizzata da molte interruzioni e da un ritmo piuttosto lento.

SAMBENEDETTESE (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Rossini, Panelli; Tcheuna (46? Verza), Rosetti, Figoli, Cecotti; Giani (27' st Stanzani), Puletto (16? Casarini); Sall. All. Cassani. SAMB (3-5-2): Orsini; Zoboletti, Chelli, Pezzola; Konaté (86? Marranzino), Bongelli (74? Lulli), Candellori, M. Touré, Piccoli; Stoppa (74? Parigini), Eusepi (86? Lonardo). All. D'Alesio. Arbitro: Alessandro Pizzi di Bergamo. Note. Spettatori 2.000. Angoli: 5-5. Ammoniti: Giani (C), Rossini (C), Figoli (C). Recupero: 2? pt e 5? st La Sambenedettese a Carpi non vince e non perde. Il pareggio a reti bianche maturato al Cabassi lascia sensazioni contrastanti.

