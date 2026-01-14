Il Napoli frena a sorpresa contro il Parma | finisce senza reti al Maradona

Il Napoli termina con un pareggio senza reti contro il Parma nel recupero del 16° turno di Serie A, giocato allo stadio Maradona. La partita si conclude senza reti, segnando un passo falso per la squadra partenopea, che non riesce a trovare la via del gol contro gli emiliani. Un risultato che influisce sulla classifica e richiede ulteriori riflessioni per le prestazioni future.

Il Napoli non va oltre un pareggio senza reti al Maradona contro il Parma nel recupero del 16° turno di Serie A. Passo falso della squadra di Antonio Conte, che paga le fatiche della grande sfida di domenica sera contro l'Inter a San Siro e non riesce a piegare un Parma, pieno zeppo di seconde linee. Nel primo tempo gli azzurri partono all'attacco ma dopo un gol annullato a Scott McTominay all'11' non riescono a trovarci varchi nella linea difensiva molto chiusa del Parma. Nella ripresa continua l'assedio dei campioni d'Italia, che le provano tutte senza riuscire però a creare occasioni pericolo dalle parti di Filippo Rinaldi, quarto portiere nelle gerarchie di Cuesta, al debutto in Serie A. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Napoli frena a sorpresa contro il Parma: finisce senza reti al Maradona Leggi anche: Calcio Napoli bloccato e senza idee: Solo 0-0 al Maradona contro il Parma Leggi anche: Il Napoli frena in casa con il Como, al Maradona finisce 0-0 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il Napoli frena a sorpresa al Maradona: il Verona sfiora il colpo e strappa un pari agli azzurri; Il Verona frena il Napoli: la rimonta azzurra vale un solo punto; Napoli-Verona 2-2, le pagelle: Di Lorenzo (6,5) presente, Orban (6,5) glaciale dal dischetto, Hojlund (5,5) fa il massimo, Buongiorno (5); Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo. Il Napoli frena a sorpresa al Maradona: il Verona sfiora il colpo e strappa un pari agli azzurri - Scaligeri in vantaggio di due gol nel primo tempo, poi McTominay e Di Lorenzo pareggiano i conti ... msn.com

Napoli-Parma 0-0, pagelle e tabellino: Neres entra ed esce, McTominay l'unico a provarci, Rinaldi e Troilo insuperabili - Dopo il Verona, anche il Parma ferma il Napoli al Maradona: gli azzurri assediano i ducali, ma il recupero finisce senza goal. msn.com

Il turno infrasettimanale di Serie A con sorprese. Vola l’Inter, Milan e Napoli solo pareggi e brividi - 2 col Cagliari) i sardi hanno pescato il jolly a due minuti dalla fine. blitzquotidiano.it

Juve da scudetto I numeri dicono di sì, Spalletti frena: “Non siamo al livello di Inter e Napoli” x.com

Il Benfica frena, l'addio di Lucca è ancora lontano Alla fine, resterà al Napoli Scopri le ultime novità sul futuro dell'attaccante azzurro facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.