La Reggiana interrompe una serie negativa di sei sconfitte e conquista un punto contro la Juve Stabia. Dopo un buon primo tempo, gli emiliani trovano il gol del pareggio con Gondo alla mezz'ora. La squadra rimane in zona playoff e cerca di riprendere il cammino.

Finisce 1-1 la sfida del Mapei Stadium tra Reggiana e Juve Stabia. Una gara brutta nel complesso, avara di grandi emozioni e in cui i duelli a centrocampo hanno prevalso sulla qualità tecnica. Sblocca Mosti dopo due minuti con un sinistro all'angolo, pareggia Gondo alla mezz'ora su un regalo di Confente in impostazione. Succede tutto nel primo tempo. La Reggiana torna a fare punti dopo sei sconfitte consecutive e sale al quindicesimo posto (sarebbe salva). Juve Stabia che, invece, dà continuità al filotto di risultati positivi delle ultime settimane e blinda il settimo posto, in piena zona playoff.

© Gazzetta.it - La Reggiana si rialza: 1-1 con la Juve Stabia, sempre salda in zona playoff

