La Reggiana interrompe la serie di sconfitte e conquista un punto contro la Juve Stabia. La partita finisce 1-1, fermando a sei le sconfitte di fila dei granata. La squadra di casa gioca con determinazione e ottiene un risultato importante per il morale.

Pareggio per 1-1 tra Reggiana e Juve Stabia: si ferma a sei, quindi, la pericolosa fila di sconfitte consecutive dei granata. Ora, con 21 punti, si è pari all'Entella che è dentro ai playout per una peggiore differenza reti. Reggiana che, almeno, resta fuori dalle sabbie mobili ma per un soffio. Sabato, ore 15 si gioca a Catanzaro: i calabresi ieri hanno perso 2-1 sul campo del Sudtirol e non vincono da quattro partite. La gara di oggi: dopo 64 secondi segna Mosti con una difesa granata immobile. Il pari arriva alla mezz'ora con Gondo che anticipa un passaggio di Confente, portiere dello Stabia che regala letteralmente il gol al numero 11 granata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Si ferma la striscia di sconfitte: la Reggiana fa 1-1 con la Juve Stabia

Questa sera si gioca Reggiana-Juve Stabia, una partita decisiva per la zona salvezza e i playoff.

