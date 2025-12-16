La Juve Stabia si prepara a disputare i playoff, con il Menti che si conferma inespugnabile da maggio. La vittoria della Reggiana al posticipo del 9 maggio, che ha assicurato la salvezza, segna un momento importante nella stagione, dimostrando come il campo casalingo possa essere un elemento decisivo nel percorso verso la promozione.

© Anteprima24.it - Juve Stabia, i playoff si costruiscono in casa: Menti inespugnabile da maggio

Tempo di lettura: 2 minuti Erano accenni d’estate ma faceva freschetto, ci voleva il maglioncino di filo quella sera: la Reggiana si imponeva al Menti nel posticipo serale del 9 maggio, che, grazie alla vittoria per 2-1, riusciva a mantenere la categoria. Da quella partita, dal passaggio da Pagliuca ad Abate, da Adorante a Gabrielloni, da Thiam a Confente, la Juve Stabia mantiene imbattuto il proprio stadio: Venezia, Empoli, Palermo, Monza, sono tornate a casa al massimo con un pareggio. Juve Stabia, record in cadetteria: è l’unica imbattuta in casa. Nelle venti partecipanti al campionato di serie B, la Juve Stabia è l’unica squadra a non aver perso in casa. Anteprima24.it

