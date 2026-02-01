La Provincia sceglie Marco Donadel | il sindaco di Roncade è il nuovo Presidente

Marco Donadel diventa il nuovo presidente della Provincia di Treviso. È stato ufficializzato durante un’assemblea che ha approvato il bilancio del potere locale nella Marca. Il sindaco di Roncade prende il posto di chi ha guidato finora l’ente, puntando a portare avanti le sue idee per la zona.

Marco Donadel, sindaco di Roncade, è stato ufficialmente proclamato nuovo presidente della Provincia di Treviso, nel corso di un'assemblea che ha definito il bilancio del potere locale nella Marca Trevigiana. L'elezione, avvenuta il 1° febbraio 2026, ha visto il candidato del centrodestra ottenere 46.753 voti ponderati, una netta prevalenza rispetto ai 33.420 voti del suo avversario, Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco. Il sistema di voto, che attribuisce un peso diverso ai suffragi in base alla popolazione del comune rappresentato, ha confermato la forte convergenza regionale attorno alla figura del primo cittadino roncadese.

