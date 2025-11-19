Al Galata Museo del Mare inaugura la mostra Inquietudini dell’artista genovese Jean
Sabato 22 novembre alle 16:30 presso la Saletta dell’Arte del Galata Museo del Mare sarà inaugurata la mostra “Inquietudini” di Francesco Marcolini in arte Jean. Le opere saranno esposte al pubblico fino a giovedì 27 novembre e la visita è compresa nel biglietto d’ingresso al museo.L’esposizione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
“Non è una scoperta. È un impatto.” Due mondi si sono incontrati. E nessuno dei due è rimasto lo stesso. Il 5 dicembre, la nuova Sala Colombo del Galata Museo del Mare racconterà la storia che pensavamo di conoscere — da un’altra prospettiva. IMPatto. - facebook.com Vai su Facebook
“Dalla Sardegna alla fine del mondo (Vita di Luigi Tozzi Marras)”: spettacolo al Galata Museo del Mare - Domenica 16 novembre alle ore 18:00 presso l’Auditorium del Galata Museo del Mare approda lo spettacolo teatrale “Dalla Sardegna alla fine del mondo (Vita di Luigi Tozzi Marras)”, con ingresso a ... Scrive genovatoday.it