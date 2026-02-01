La provincia di Pistoia si trova di fronte a un aumento dei reati legati all’economia, come riciclaggio e truffe, alimentati dalla crisi economica. Ma non sono solo i crimini finanziari a salire: si moltiplicano anche le violenze in casa, tra maltrattamenti e stalking. La situazione si fa preoccupante, con episodi di violenza che si affiancano agli omicidi, alcuni già registrati sul territorio.

Pistoia, 1 febbraio 2026 – Riciclaggio, truffe, ma anche la piaga sociale dei reati stradali. E quella, sempre grande e preoccupante, delle violenze in casa (dai maltrattamenti allo stalking» Oltre gli omicidi efferati, compiuti o tentati, che il territorio ha dovuto registrare. Qui il quadro criminale richiede nuove letture, come si legge nella relazione dell’attività dell Procura per l’inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Nuove letture alla luce di crisi economiche che impattano anche sul mondo delinquenziale. Perché l’attività un tempo riferibile alle mafie tradizionali (insediatesi in territorio tramite proprie propaggini arrivate nella seconda metà del secolo scorso, in particolare calabresi e siciliane) – si apprende – essendo giunte alle seconde o terze generazioni, ha assunto modalità di condotta criminosa diverse, non più connotate da metodo mafioso in senso tecnico-giuridico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nuova criminalità in provincia di Pistoia. La crisi aiuta i reati in economia. E crescono anche le violenze in casa

Negli ultimi dodici mesi si registra un aumento dei furti in abitazione (+10,8%) e delle rapine, mentre i reati complessivi diminuiscono.

A Prato e Pistoia, l'economia mostra un'evoluzione diversificata: mentre i servizi continuano a crescere, il settore manifatturiero mostra segnali di rallentamento.

