Calano i reati non i furti | in casa +10,8% in 12 mesi Crescono anche le rapine

Negli ultimi dodici mesi si registra un aumento dei furti in abitazione (+10,8%) e delle rapine, mentre i reati complessivi diminuiscono. Dopo un lungo periodo di calo fino alla pandemia, i dati mostrano una ripresa delle denunce e dei crimini, con trend in contrapposizione rispetto alle diminuzioni registrate tra il 2014 e il 2024.

LE DENUNCE. Fino alla pandemia dati in calo, poi la costante ripresa dei colpi. Tra il 2014 e il '24 razzie giù del 44,5%, ma l'ultimo biennio in controtendenza.

